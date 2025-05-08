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رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولة تفقدية في البقاع: أولويّات الحكومة واضحة وهي تكريس الأمن وإطلاق عملية الإنماء ولذلك بدأنا في الحدود لتوجيه رسالة دعم بالدور الذي يقوم به الجيش في ضبطها ومنع التهريب

Lebanon 24
08-05-2025 | 04:49
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