رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولة تفقدية في البقاع: أولويّات الحكومة واضحة وهي تكريس الأمن وإطلاق عملية الإنماء ولذلك بدأنا في الحدود لتوجيه رسالة دعم بالدور الذي يقوم به الجيش في ضبطها ومنع التهريب

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