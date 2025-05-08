سلام: تجربتنا في الانتخابات البلدية في جبل لبنان كانت ممتازة رغم بعض الخروقات التي تعاملنا معها وواثق أنّ الانتخابات في البقاع ستكون على نفس مقدار الحيادية والشفافيّة

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