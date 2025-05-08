عميد الكرادلة الكاردينال جوفاني باتيستا ري: الدخان الأبيض قد يتصاعد مساء اليوم ما يُحتمل أن يُعلن انتخاب حبر أعظم جديد (الوكالة الوطنية للإعلام)

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