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يسرائيل هيوم عن مسؤولين أميركيين: ترامب قرر عدم انتظار إسرائيل أكثر بل المضي قدما في خطواته بالشرق الأوسط

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:22
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