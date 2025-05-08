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رئيس الحكومة نواف سلام من سراي زحلة: بحثنا في موضوع مجرى نهر الليطاني والتلوث فيه نتيجة المصانع بالإضافة الى التعدّيات على ضفافه وهذا الملف مشترك مع وزارات الطاقة والصحّة والصناعة والبيئة والزراعة

Lebanon 24
08-05-2025 | 08:27
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