رئيس الحكومة نواف سلام من سراي زحلة: بحثنا في موضوع مجرى نهر الليطاني والتلوث فيه نتيجة المصانع بالإضافة الى التعدّيات على ضفافه وهذا الملف مشترك مع وزارات الطاقة والصحّة والصناعة والبيئة والزراعة

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