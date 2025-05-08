حماس: حادثة إطلاق الصواريخ من لبنان عمل فردي لا علم للحركة به وبعد طلب الدولة اللبنانية بشكل رسمي تسليم المطلوبين الـ 4 تجاوبنا وسلّمنا 3 منهم

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