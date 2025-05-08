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نتنياهو: مصممون على تحقيق هدفين الأول هزيمة حماس والقضاء عليها والثاني إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
08-05-2025 | 12:23
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