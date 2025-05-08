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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقربون من ترامب أبلغوا ديرمر أن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأميركي
Lebanon 24
08-05-2025
|
14:46
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