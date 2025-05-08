Advertisement

أخبار عاجلة

أ.ف.ب: مباحثات هاتفية بين ترامب وزيلينسكي

Lebanon 24
08-05-2025 | 15:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: المباحثات الهاتفية بين ترامب وبوتين بدأت وتجري "بشكل جيد"
lebanon 24
09/05/2025 01:30:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مباحثات رسمية بين بن سلمان وزيلينسكي
lebanon 24
09/05/2025 01:30:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا نستبعد أجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين في القريب
lebanon 24
09/05/2025 01:30:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: موسكو وواشنطن ستحددان توقيت مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين بمجرد أن ينقل ويتكوف إلى ترامب المعلومات التي حصل عليها في موسكو
lebanon 24
09/05/2025 01:30:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:08 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:07 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:02 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:29 | 2025-05-08
18:11 | 2025-05-08
18:08 | 2025-05-08
18:07 | 2025-05-08
18:02 | 2025-05-08
17:59 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24