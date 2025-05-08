21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
4
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إعلام هندي: سماع دوي انفجارات على طول خط السيطرة بكشمير وأنباء عن قتلى
Lebanon 24
08-05-2025
|
17:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام هندي: اشتباكات عنيفة على طول خط السيطرة مع قوات باكستانية
Lebanon 24
إعلام هندي: اشتباكات عنيفة على طول خط السيطرة مع قوات باكستانية
09/05/2025 05:00:50
09/05/2025 05:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات قوية في تل أبيب
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات قوية في تل أبيب
09/05/2025 05:00:50
09/05/2025 05:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة الاشتباكات بالمدفعية على طول خط السيطرة بين باكستان والهند
Lebanon 24
عودة الاشتباكات بالمدفعية على طول خط السيطرة بين باكستان والهند
09/05/2025 05:00:50
09/05/2025 05:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: سماع دوي انفجار "قوي" في العاصمة دمشق
Lebanon 24
إعلام سوري: سماع دوي انفجار "قوي" في العاصمة دمشق
09/05/2025 05:00:50
09/05/2025 05:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الأميركية: هذه المبيعات تمول الإرهاب وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: هذه المبيعات تمول الإرهاب وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار
19:03 | 2025-05-08
08/05/2025 07:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصفاة ثالثة في الصين بسبب شرائها النفط الإيراني
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصفاة ثالثة في الصين بسبب شرائها النفط الإيراني
19:02 | 2025-05-08
08/05/2025 07:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سنواصل ضمن سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ملاحقة من يتهربون من العقوبات
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سنواصل ضمن سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ملاحقة من يتهربون من العقوبات
19:00 | 2025-05-08
08/05/2025 07:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: الأزمة بين الهند و باكستان في الأساس ليست من شأننا
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: الأزمة بين الهند و باكستان في الأساس ليست من شأننا
18:58 | 2025-05-08
08/05/2025 06:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني يتصدى لمسيّرات حاولت استهداف ولاية النيل الأبيض
Lebanon 24
الجيش السوداني يتصدى لمسيّرات حاولت استهداف ولاية النيل الأبيض
18:58 | 2025-05-08
08/05/2025 06:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حماتي السبب".. بعد تعرّضها للانتقاد بأن ملابسها لا تتناسب مع عمرها هكذا ردت أبنة أصالة (فيديو)
Lebanon 24
"حماتي السبب".. بعد تعرّضها للانتقاد بأن ملابسها لا تتناسب مع عمرها هكذا ردت أبنة أصالة (فيديو)
23:44 | 2025-05-07
07/05/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. ببطن منتفخ مذيعة أخبار الـ mtv تكشف عن حملها للمرة الثانية بطفلة (صور)
03:48 | 2025-05-08
08/05/2025 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بوضعيات جريئة.. بسمة بوسيل تخوض هذه التجربة للمرة الأولى (صور وفيديو)
Lebanon 24
أطلت بوضعيات جريئة.. بسمة بوسيل تخوض هذه التجربة للمرة الأولى (صور وفيديو)
02:29 | 2025-05-08
08/05/2025 02:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وقبلها.. هكذا احتفلت سارة أبي كنعان ووسام فارس بعيد زواجهما الأول (فيديو)
Lebanon 24
ركع أمامها وقبلها.. هكذا احتفلت سارة أبي كنعان ووسام فارس بعيد زواجهما الأول (فيديو)
02:44 | 2025-05-08
08/05/2025 02:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جمالها.. سهير رمزي ترشّح هذه الفنانة المصرية الشهيرة لتقديم سيرتها الذاتية (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جمالها.. سهير رمزي ترشّح هذه الفنانة المصرية الشهيرة لتقديم سيرتها الذاتية (فيديو)
03:37 | 2025-05-08
08/05/2025 03:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:03 | 2025-05-08
الخارجية الأميركية: هذه المبيعات تمول الإرهاب وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار
19:02 | 2025-05-08
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصفاة ثالثة في الصين بسبب شرائها النفط الإيراني
19:00 | 2025-05-08
الخارجية الأميركية: سنواصل ضمن سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ملاحقة من يتهربون من العقوبات
18:58 | 2025-05-08
نائب الرئيس الأميركي: الأزمة بين الهند و باكستان في الأساس ليست من شأننا
18:58 | 2025-05-08
الجيش السوداني يتصدى لمسيّرات حاولت استهداف ولاية النيل الأبيض
18:49 | 2025-05-08
سفير باكستان في واشنطن: نحمّل الهند مسؤولية التصعيد بين البلدين
فيديو
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
Lebanon 24
انتخاب روبرت بريفوست.. أول بابا أميركي في التاريخ
12:09 | 2025-05-08
09/05/2025 05:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
13:24 | 2025-05-08
09/05/2025 05:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
12:19 | 2025-05-08
09/05/2025 05:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24