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وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان تقول "إن حسابها على "أكس" تعرض للاختراق" وتنفي طلبها القروض من الشركاء الدوليين

Lebanon 24
09-05-2025 | 00:07
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