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وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنديين جنوب قطاع غزة حدث مؤلم ونتمنى الشفاء للجرحى

Lebanon 24
09-05-2025 | 00:52
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