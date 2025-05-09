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رويترز عن الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت صاروخا واحدا وشنت 18 غارة على أراضينا خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
09-05-2025 | 01:34
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