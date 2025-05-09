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بدء الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
09-05-2025 | 01:55
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