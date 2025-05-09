Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن مصدر مطلع: إدارة ترامب تمارس ضغوطا مكثفة على إسرائيل للتوصل لصفقة مع حماس قبل زيارته للمنطقة

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مصدر إسرائيلي مطلع: الاستراتيجية الحالية ستساعد إسرائيل على تدمير القدرات السلطوية لحماس
lebanon 24
09/05/2025 13:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مصدر إسرائيلي مطلع: بدلا من تخصيص الوقت لتفاوض مكثف للتوصل لاتفاق تطيل إسرائيل المحادثات بلا هدف
lebanon 24
09/05/2025 13:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تمهل حماس حتى نهاية زيارة ترامب إلى المنطقة للموافقة على صفقة
lebanon 24
09/05/2025 13:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات: زيارة ترامب المرتقبة إلى الخليج الشهر المقبل ستؤثر على وتيرة التفاوض بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
09/05/2025 13:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2025-05-09
06:22 | 2025-05-09
06:18 | 2025-05-09
06:09 | 2025-05-09
05:50 | 2025-05-09
05:48 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24