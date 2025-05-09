Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء البولندي: بولندا وفرنسا ستتخذان مبادرات مشتركة من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البولندي لترامب بشأن الرسوم الجمركية: التعاون أفضل من المواجهة
lebanon 24
09/05/2025 13:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: خلال مباحثاتنا مع الأوروبيين جددنا التزامنا بمبادرات السلام ومن بينها مقترح الرئيس ترامب
lebanon 24
09/05/2025 13:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا تتعامل بإيجابية مع أي مبادرة للسلام وتتوقع من أوكرانيا التعامل بالمثل
lebanon 24
09/05/2025 13:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين وزيرة الشؤون الاجتماعية وسفير تونس لبحث المبادرات المشتركة
lebanon 24
09/05/2025 13:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2025-05-09
06:22 | 2025-05-09
06:18 | 2025-05-09
06:09 | 2025-05-09
05:50 | 2025-05-09
05:48 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24