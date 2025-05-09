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وزير المالية: القوانين الإصلاحية تهدف إلى إحياء القطاع المصرفي وليس إلى ضربه كما يُشاع

Lebanon 24
09-05-2025 | 04:57
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