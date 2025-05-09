Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المالية: هناك بحث في تنظيم الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين

Lebanon 24
09-05-2025 | 04:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية: هناك بحث في تنظيم الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين
lebanon 24
09/05/2025 15:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط: السرية المصرفية أساسية في سبيل المساءلة والمحاسبة وبدأنا بخطوة اساسية وهي موضوع الفجوة المالية التي من اهدافها حماية حقوق المودعين وتعافي القطاع المصرفي (LBCI)
lebanon 24
09/05/2025 15:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية السورية: نعمل على تنظيم زيارة لصندوق النقد لدمشق قريباً
lebanon 24
09/05/2025 15:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: تظاهرة للمودعين في ساحة رياض الصلح امام السرايا وعند مداخل وزارة المالية
lebanon 24
09/05/2025 15:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:44 | 2025-05-09
08:40 | 2025-05-09
08:32 | 2025-05-09
08:18 | 2025-05-09
08:07 | 2025-05-09
08:01 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24