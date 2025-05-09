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رويترز: حزب العمال الكردستاني سيعقد مؤتمرا بعد دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حله

Lebanon 24
09-05-2025 | 06:09
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