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"يسرائيل هيوم" عن مصادر: ترامب قد يزور إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط فقط في حال التوصل إلى صفقة رهائن

Lebanon 24
09-05-2025 | 06:18
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