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قائد القيادة المركزية في إسرائيل: التهديد من سوريا تغير وعلينا أن نتغير نحن أيضا ونحضر لتأسيس الفرقة الشرقية

Lebanon 24
09-05-2025 | 07:00
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