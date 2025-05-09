الخطوط الجوية السويسرية: تمديد تعليق رحلاتنا إلى تل أبيب حتى 18 من أيار الجاري ومستمرون في تجنب المجال الجوي الباكستاني نظرا للوضع الحالي بين الهند وباكستان

Lebanon 24