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وكالة الأنباء الفرنسية: المجر تطرد دبلوماسيين أوكرانيين اثنين ردا على توقيف مجرييَن في أوكرانيا

Lebanon 24
09-05-2025 | 09:23
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