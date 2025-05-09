ميقاتي: لاختيار الطرابلسيِّين الكفاءات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء بعيداً من التعطيل والخلافات ولضرورة تكاتف جميع القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم المجلس البلدي ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة

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