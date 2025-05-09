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المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف: السياسة الأميركية مع إيران تهدف لمنعها طوعياً من تخصيب اليورانيوم وهو الحل الأكثر ديمومة

Lebanon 24
09-05-2025 | 11:12
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