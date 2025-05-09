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أخبار عاجلة
الخارجية الإسرائيلية: إطلاق أعيرة نارية في محيط القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول
Lebanon 24
09-05-2025
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11:14
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