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رسالة من 40 نائبا بريطانيا: نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية لإسرائيل

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:10
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