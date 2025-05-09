Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر زار البيت الأبيض أمس والتقى مسؤولين أميركيين

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مراسل أكسيوس: محادثات استراتيجية أميركية إسرائيلية في البيت الأبيض الأسبوع المقبل بشأن النووي الإيراني
lebanon 24
10/05/2025 01:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب التقى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأجرى معه مناقشة مثمرة للغاية
lebanon 24
10/05/2025 01:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
lebanon 24
10/05/2025 01:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: الرئيس ترامب أقال العضوين الديمقراطيين في مفوضية التجارة الأميركية
lebanon 24
10/05/2025 01:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:58 | 2025-05-09
17:55 | 2025-05-09
17:52 | 2025-05-09
17:43 | 2025-05-09
17:39 | 2025-05-09
17:35 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24