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رئيس وزراء أيرلندا: يجب اعتبار الحصار الفعلي على دخول المواد الأساسية إلى غزة جريمة حرب
Lebanon 24
09-05-2025
|
18:15
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