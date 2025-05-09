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5 شهداء في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بشارع الثلاثيني وعلى منطقة حي التفاح بمدينة غزة

Lebanon 24
09-05-2025 | 19:12
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