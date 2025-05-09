هيئة المطارات الباكستانية: المجال الجوي الباكستاني سيظل مغلقاً أمام كافة أنواع الرحلات من الساعة 03:15 صباحاً حتى 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي اليوم

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