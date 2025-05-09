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صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصدر دبلوماسي خليجي: ترامب سيعلن خلال القمة الأميركية الخليجية المرتقبة في الرياض عن قيام دولة فلسطينية والاعتراف الأميركي بها من دون وجود لحركة حماس
Lebanon 24
09-05-2025
|
23:02
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