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رويترز: بعثة قطرية تبدأ البحث عن رفات أميركيين قتلهم تنظيم داعش في سوريا

Lebanon 24
10-05-2025 | 01:30
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