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مواقع إسرائيلية: مروحيات إسرائيلية نقلت عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تل هشومير وسط إسرائيل

Lebanon 24
10-05-2025 | 02:20
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