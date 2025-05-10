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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: تظاهرة مركزية في تل أبيب مساء اليوم للمطالبة بإعادة المخطوفين في صفقة واحدة
Lebanon 24
10-05-2025
|
02:51
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