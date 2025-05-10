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الرئيس الفرنسي: السلام العادل والدائم بين روسيا وأوكرانيا يبدأ بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط وهو الاقتراح الذي نطرحه مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:37
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