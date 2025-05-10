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الرئيس الفرنسي: سنواصل الضغط إذا استمرت روسيا في عرقلة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:50
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