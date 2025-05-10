Advertisement

أخبار عاجلة

المرشد الإيراني: يجب الوقوف في وجه الكيان الاسرائيلي ومن يقدم له الدعم

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يُهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ردا قويا
lebanon 24
10/05/2025 14:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني بالعبرية: النظام المحتل الذي يسيطر على أرض فلسطين ليس له أي حق فيها
lebanon 24
10/05/2025 14:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني: يجب الحفاظ على أقصى درجات الاستعداد للجيش
lebanon 24
10/05/2025 14:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة
lebanon 24
10/05/2025 14:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:59 | 2025-05-10
06:26 | 2025-05-10
06:07 | 2025-05-10
05:57 | 2025-05-10
05:52 | 2025-05-10
05:37 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24