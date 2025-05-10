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بدء اجتماعات قمة تحالف الراغبين للدول الأوروبية المستعدة لإرسال قواتها إلى أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
10-05-2025 | 05:05
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