Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الهندية: وقف إطلاق النار مع باكستان يبدأ السبت اعتبارا من الساعة 17:00 بتوقيت نيودلهي

Lebanon 24
10-05-2025 | 08:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الهندية: نيودلهي لديها أدلّة تشير إلى تورّط واضح لإرهابيين متمركزين في باكستان بهجوم كشمير
lebanon 24
10/05/2025 18:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الهندية: سنرد على التصعيد من جانب باكستان بالطريقة المناسبة
lebanon 24
10/05/2025 18:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": هجمات بطائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
lebanon 24
10/05/2025 18:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الهندية: لم نستهدف أي موقع ديني من قبل القوات الهندية في باكستان
lebanon 24
10/05/2025 18:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:33 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:40 | 2025-05-10
11:40 | 2025-05-10
11:39 | 2025-05-10
11:33 | 2025-05-10
11:32 | 2025-05-10
11:28 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24