Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قصفنا نحو 60 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

Lebanon 24
10-05-2025 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة : 80 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
10/05/2025 18:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش وسع نشاطه العسكري البري في قطاع غزة خلال الساعات الماضية
lebanon 24
10/05/2025 18:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم 45 هدفا في غزة خلال 24 ساعة
lebanon 24
10/05/2025 18:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 60 هدفا في قطاع غزة لإعداد الأرض للدخول البري
lebanon 24
10/05/2025 18:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:33 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:40 | 2025-05-10
11:40 | 2025-05-10
11:39 | 2025-05-10
11:33 | 2025-05-10
11:32 | 2025-05-10
11:28 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24