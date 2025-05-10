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"رويترز" عن مصدر في الخارجية التركية: وزير الخارجية أكد استعداد أنقرة لمراقبة وقف إطلاق نار محتمل في أوكرانيا

Lebanon 24
10-05-2025 | 11:46
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