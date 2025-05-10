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وزير الدفاع الباكستاني لجيو نيوز: أولوياتنا في المباحثات مع الهند معاهدة مياه نهر السند وكشمير و"الإرهاب"
Lebanon 24
10-05-2025
|
13:05
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