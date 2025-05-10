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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: الجيش بحاجة إلى سنتين من القتال لحسم المعركة ضد حماس

Lebanon 24
10-05-2025 | 13:55
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