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الرئيس عون: نحن مع مبادرة السلام وحل الدولتين وما يقرره العرب نسير به والوضع في غزة غير مقبول ومن الملحّ الوصول الى حل

Lebanon 24
10-05-2025 | 15:14
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