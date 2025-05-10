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الرئيس عون للكويتيين: العلاقات بين البلدين تشهد على المحبة المتبادلة وأدعوكم إلى بلدكم الثاني لبنان و"بيروت اشتقتلكم"

Lebanon 24
10-05-2025 | 15:45
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