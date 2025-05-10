رئيس الجمهورية جوزاف عون من مقر قوى الأمن الداخلي: لا بد لنا أن نثني على أداء القوى الأمنية ونتمنى أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة اليوم والانتخابات البلدية والاختيارية هي إنمائية وليست سياسية

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