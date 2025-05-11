Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي للتلفزيون العربي: نطالب العالم بتوفير حقوق الشعب الفلسطيني بالغذاء والدواء

Lebanon 24
11-05-2025 | 01:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي للتلفزيون العربي: مشكلات صحية عدة ستصيب الأطفال نتيجة عدم حصول أمهاتهم على مواد غذائية أساسية
lebanon 24
11/05/2025 09:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي للتلفزيون العربي: وضع الأطفال في قطاع غزة كارثي وجيل كامل يجري استهدافه
lebanon 24
11/05/2025 09:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
‌حماس تؤكد مقتل القيادي إسماعيل برهوم في غارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في غزة
lebanon 24
11/05/2025 09:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مسلحا "كبيرا" من حماس في منطقة مجمع ناصر الطبي في غزة
lebanon 24
11/05/2025 09:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:26 | 2025-05-11
02:25 | 2025-05-11
02:24 | 2025-05-11
02:24 | 2025-05-11
02:22 | 2025-05-11
02:22 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24