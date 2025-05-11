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تراجع أرباح أرامكو السعودية بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي إلى 97.54 مليار ريال

Lebanon 24
11-05-2025 | 01:51
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