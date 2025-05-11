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وزير الداخلية أحمد الحجار خلال لقائه وزير الدفاع ميشال منسى: التنسيق كبير بين الأجهزة الأمنية لمواكبة عملية الاقتراع خلال الانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
11-05-2025 | 02:22
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